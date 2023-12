Shanghai Hile Bio- Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Shanghai Hile Bio- hat ein KGV von 46,57, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Gesundheitspflege" hat Shanghai Hile Bio- eine Rendite von 0,23 Prozent erzielt, was um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Arzneimittel"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 0,69 Prozent besser ab als der Durchschnitt von -0,46 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Hile Bio- bei 10,48 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,81 CNH liegt. Die Abweichung zum GD200 beträgt somit +3,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 11,21 CNH, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Hile Bio- eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.