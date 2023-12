Shanghai Hile Bio- Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Shanghai Hile Bio- beträgt auf 7-Tage-Basis 59,3 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 60,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Shanghai Hile Bio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,5 CNH liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 10,98 CNH nur um 4,57 Prozent davon abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 11,2 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nur um 1,96 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Shanghai Hile Bio-Aktie beträgt 0,49 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt wird die Shanghai Hile Bio-Aktie damit auf verschiedenen Ebenen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.