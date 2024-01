Shanghai Hile Bio- Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Iren":

Die Anlegerstimmung für Shanghai Hile Bio- war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, ohne dass eine negative Stimmung festgestellt wurde. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Hile Bio- daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Shanghai Hile Bio- derzeit bei 10,42 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs ging selbst bei 10,06 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -3,45 Prozent zur GD200 entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 10,97 CNH, was einer Differenz von -8,3 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund daher "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zurzeit 0, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik von unseren Analysten führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Shanghai Hile Bio- mit 0,09 Prozent um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,06 Prozent kommt, liegt Shanghai Hile Bio- mit 0,03 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.