Shanghai Hile Bio- Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Shanghai Hile Bio- verschlechtert. Infolgedessen wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Reduktion der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat die Aktie von Shanghai Hile Bio- in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,94 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -9,17 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -19,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Shanghai Hile Bio- Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin, mit Werten von 36,71 bzw. 48.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,95 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,34 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,18 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 8,8 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Shanghai Hile Bio- Aktie daher für die Stimmung, den Branchenvergleich, den Relative Strength-Index und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.