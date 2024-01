Shanghai Hile Bio- Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Er dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die aktuelle RSI von Shanghai Hile Bio-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 73, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 68,47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Hile Bio-Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Shanghai Hile Bio-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,2 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Hile Bio-Aktie bei 10,42 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs des Unternehmens liegt bei 10,06 CNH, was einen Abstand von -3,45 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 10,97 CNH, was einer Differenz von -8,3 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shanghai Hile Bio-Aktie aktuell 0 und weist eine negative Differenz von -0,95 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.