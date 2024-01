Shanghai Haohai Biological Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Shanghai Haohai Biological ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 17,29 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, der bei 39,11 liegt. Dies bedeutet, dass das KGV von Shanghai Haohai Biological um 56 Prozent unter dem Branchen-KGV liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Shanghai Haohai Biological werden durch die Diskussionen in den Foren und sozialen Medien bestimmt. Nach einer Untersuchung der langfristigen Stimmung und der Diskussionsintensität wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung eine mittlere Aktivität zeigen. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen bleibt gering, wodurch die Aktie auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung bei Shanghai Haohai Biological. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Haohai Biological mit 1,14 Prozent 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.