Shanghai Haohai Biological Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Haohai Biological liegt derzeit bei 39,34 HKD, während der Aktienkurs selbst 35,5 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,76 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 37,88 HKD, was zu einem Abstand von -6,28 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Shanghai Haohai Biological im letzten Jahr eine Rendite von 2,62 Prozent erzielt, was 29,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -31,1 Prozent, und Shanghai Haohai Biological liegt derzeit 33,72 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Shanghai Haohai Biological beträgt derzeit 1,14 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt von 1,43 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Haohai Biological-Aktie laut dem 7-Tage-RSI derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 58,24, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Haohai Biological daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.