Shanghai Haohai Biological Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Bewertung von Shanghai Haohai Biological wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI für 25 Tage berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shanghai Haohai Biological-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für die 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 37,18, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch in diesem Fall erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche zeigt sich, dass Shanghai Haohai Biological in den letzten 12 Monaten eine Outperformance erzielt hat. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 27,23 Prozent gefallen sind, beträgt der Rückgang bei Shanghai Haohai Biological nur 10,03 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Haohai Biological mit einem Wert von 16,81 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Haohai Biological eine Dividendenrendite von 1,14 % auf, was 2,53 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.