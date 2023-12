Shanghai Haohai Biological Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Shanghai Haohai Biological hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Shanghai Haohai Biological um 28,36 Prozent höher, was mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,68 Prozent verzeichnete, liegt Shanghai Haohai Biological mit 44,05 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bei Shanghai Haohai Biological 1,01 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,44 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Haohai Biological liegt bei 64,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 61,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai Haohai Biological festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Shanghai Haohai Biological in verschiedenen Kategorien wie Aktienkurs, Dividendenrendite, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung erhält.