Shanghai Haohai Biological Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Aktie von Shanghai Haohai Biological wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,29 liegt die Bewertung 56 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen in der Biotechnologiebranche, die ein KGV von 39,16 aufweisen. Dies signalisiert eine Unterbewertung und ergibt aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Shanghai Haohai Biological sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis schlecht bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 40,54 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 37,75 HKD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -6,88 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 41,56 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 37,75 HKD (-9,17 Prozent Abweichung) darunter. Somit erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Shanghai Haohai Biological wird als neutral eingestuft. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen weitgehend neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Diskussionen über das Unternehmen zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderungen kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".