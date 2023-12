Shanghai Hanbell Precise Machinery Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "New Mountain Finance":

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Hanbell Precise Machinery beträgt 32,77 und wird daher als "neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" eingestufte Situation hin.

Die Dividendenrendite der Shanghai Hanbell Precise Machinery liegt bei 1,88 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (1,52 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "neutral" Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Hanbell Precise Machinery beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen ergibt die Auswertung, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erregt hat als üblich, wodurch es ein "gut" Rating erhält.