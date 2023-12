Shanghai Hanbell Precise Machinery Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Shanghai Hanbell Precise Machinery verzeichnete einen Kurs von 21,82 CNH, was einer Abweichung von -4,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" angegeben, da die Distanz zum GD200 bei -9,8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Shanghai Hanbell Precise Machinery mit einer Rendite von -11,31 Prozent mehr als 11 Prozent darunter liegt. Die "Maschinen"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,07 Prozent auf, wobei auch hier Shanghai Hanbell Precise Machinery mit 10,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Shanghai Hanbell Precise Machinery in den sozialen Medien. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung von Seiten der Redaktion. Zudem wurde deutlich mehr über die Aktie diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Hanbell Precise Machinery liegt bei einem Wert von 14, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.