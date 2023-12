Shanghai Haixin Aktie: Das macht sprachlos!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann über die letzten Handelstage eine Aussage darüber getroffen werden, ob die Shanghai Haixin-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Aktuell beträgt der RSI-Wert 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,85 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Shanghai Haixin-Aktie.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der Wert aktuell auf einem ähnlichen Niveau liegt und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird, sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage.

In Bezug auf die Dividende weist die Shanghai Haixin-Aktie eine Dividendenrendite von 0,7 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,78 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.