Shanghai Haixin Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Haixin liegt bei 70, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Arzneimittel" Branche (KGV von 0) als neutral betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Shanghai Haixin daher eine "Neutral"-Bewertung.

Technisch gesehen zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Haixin einen Wert von 78,12, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 56,03 und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Aktienkurs von Shanghai Haixin zeigt eine Rendite von -3,45 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,57 Prozent aufweist, liegt Shanghai Haixin mit 2,88 Prozent darunter. Somit erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Haixin basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt das Anleger-Sentiment überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Shanghai Haixin eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.