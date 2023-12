Shanghai HI-Tech Control System Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Shanghai Hi-tech Control System-Aktie ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,7 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,48 CNH weicht um 5,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ist der Durchschnitt 14,91 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Shanghai Hi-tech Control System-Aktie für die einfache Charttechnik ein gutes Rating. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie eine Rendite von 45 Prozent erzielt, was 32,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,87 Prozent, und die Shanghai Hi-tech Control System-Aktie liegt aktuell 27,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet. In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 33,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Basis.

