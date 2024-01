Shanghai HI-Tech Control System Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung der Anleger bei Shanghai Hi-tech Control System in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Hi-tech Control System 30. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Shanghai Hi-tech Control System liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 73,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,52, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shanghai Hi-tech Control System eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Shanghai Hi-tech Control System derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,69 CNH, wobei der Kurs der Aktie (14,29 CNH) um -2,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 14,96 CNH, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.