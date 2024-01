Shanghai HI-Tech Control System Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Shanghai Hi-tech Control System weist derzeit ein KGV von 30 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shanghai Hi-tech Control System daher weder unterbewertet noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht ist die Shanghai Hi-tech Control System derzeit als "Neutral" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,69 CNH, während der Kurs der Aktie bei 14,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,72 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,96 CNH, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" zu bewerten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei Shanghai Hi-tech Control System in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Shanghai Hi-tech Control System in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Shanghai Hi-tech Control System liegt derzeit bei 0,7 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 0,63 % liegt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.