Shanghai HI-Tech Control System Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Shanghai Hi-tech Control System wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 14,41 CNH liegt und der Kurs der Aktie (13,02 CNH) um -9,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 13,15 CNH, was einer Abweichung von -0,99 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shanghai Hi-tech Control System weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,1 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Shanghai Hi-tech Control System eine Rendite von 0,7 % auf, was 0,05 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Hi-tech Control System ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.