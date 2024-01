Shanghai HI-Tech Control System Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse von Shanghai Hi-tech Control System deutet darauf hin, dass der Aktienkurs sich derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 14,69 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,2 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 14,91 CNH zeigt eine ähnliche Entwicklung, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 51,27 und 47,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Shanghai Hi-tech Control System auch im RSI-Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien und anderen Kommentaren zeigt sich in den letzten zwei Wochen als besonders positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat Shanghai Hi-tech Control System in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,54 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +10,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 13,81 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.