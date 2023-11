Shanghai Gench Education Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Shanghai Gench Education wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI der Shanghai Gench Education einen Wert von 83,33 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen bei der Bewertung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität zu Shanghai Gench Education zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shanghai Gench Education-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 3,8 HKD. Da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 4,05 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Shanghai Gench Education-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.