Shanghai Ganglian E-Commerce Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Shanghai Ganglian E-commerce hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -13,5 Prozent liegt die Aktie mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,08 Prozent aufweist, schneidet Shanghai Ganglian E-commerce mit einer Rendite von -13,5 Prozent gut ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Shanghai Ganglian E-commerce über einen längeren Zeitraum weisen auf eine erhöhte Aktivität hin. Dies deutet auf eine positive Entwicklung des Stimmungsbilds der vergangenen Monate hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Ganglian E-commerce derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 28,58 CNH, während der Kurs der Aktie bei 23,44 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,98 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,57 CNH, was einer Abweichung von -0,55 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Shanghai Ganglian E-commerce mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,02 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.