Shanghai Ganglian E-Commerce Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Shanghai Ganglian E-commerce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite damit um 0,95 Prozent über dem Durchschnitt (-14,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -14,42 Prozent, und Shanghai Ganglian E-commerce liegt aktuell 0,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Shanghai Ganglian E-commerce derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 28,16 CNH, während der Kurs der Aktie bei 24,11 CNH um -14,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 23,07 CNH, was einer Abweichung von +4,51 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird dies mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt war. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Shanghai Ganglian E-commerce-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass an 14 Tagen über den gesamten analysierten Zeitraum die Stimmung in die positive Richtung zeigte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Ganglian E-commerce. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.