Shanghai Futures Exchange und Shanghai International Energy Exchange geben Handelsvolumenstatistik für November 2022 bekannt

Shanghai (ots/PRNewswire) -Die Shanghai Futures Exchange (SHFE) und ihre Tochtergesellschaft Shanghai International Energy Exchange (INE) haben am 8. Dezember 2022 die Handelsvolumenstatistik für November 2022 veröffentlicht.Schwerpunkte:Das Gesamthandelsvolumen der SHFE im November 2022 erreichte 179.332 Handelseinheiten, was einem Rückgang von 22,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Es wurden insgesamt 22 Handelstage verzeichnet.- Das Gesamthandelsvolumen für Silber im November belief sich auf 24.798 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen 1.127 Handelseinheiten erreichte, was einen monatlichen Höchststand in den letzten 12 Monaten darstellt.- Das Gesamthandelsvolumen für Zinn im November belief sich auf 3.981 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen 181 Handelseinheiten erreichte, was einen monatlichen Höchststand in den letzten 12 Monaten darstellt.- Das Gesamthandelsvolumen für Aluminum im November belief sich auf 1.253 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen 57 Handelseinheiten erreichte, was einen monatlichen Höchststand in den letzten 12 Monaten darstellt.- Das Gesamthandelsvolumen für Zink im November belief sich auf 1.065 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Volumen 48 Handelseinheiten erreichte, was einen monatlichen Höchststand in den letzten 12 Monaten darstellt.Detailliertere Daten finden Sie auf der SHFE-Website : https://www.shfe.com.cn/statements/Das Gesamthandelsvolumen der INE im November 2022 erreichte 10.496 Handelseinheiten, ein Anstieg von 42,6 % gegenüber dem Vorjahr. Es wurden insgesamt 22 Handelstage verzeichnet.- Das Gesamtvolumen des Handels mit schwefelarmem Heizöl lag im November bei 4.081 Handelseinheiten.- Das Gesamthandelsvolumen für Rohöl lag im November bei 3.571 Handelseinheiten.- Das Gesamthandelsvolumen für Rohöl im November belief sich auf 815 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen 37 Handelseinheiten erreichte, was einen monatlichen Höchststand in den letzten 12 Monaten darstellt.Detailliertere Daten finden Sie auf der INE-Website:https://www.ine.cn/statements/Informationen zur SHFEDie Shanghai Futures Exchange („SHFE") verfolgt das ultimative Ziel, der Realwirtschaft zu dienen. Sie untersteht der einheitlichen Regulierung durch die China Securities Regulatory Commission („CSRC") und organisiert den von der CSRC genehmigten Terminhandel gemäß den Grundsätzen der Offenheit, Unvoreingenommenheit, Fairness und Integrität. Derzeit sind für den Handel auf der SHFE 20 Terminkontrakte und 6 Warenterminoptionen freigegeben.Informationen zu INEDie Shanghai International Energy Exchange („INE") wurde 2013 in der China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone registriert. Sie betreibt die Notierung und Abwicklung sowie den Ausgleich und die Bereitstellung von Termingeschäften, Optionen und anderen Derivaten. Außerdem stellt sie Geschäftsregeln auf, implementiert Selbstkontrollmaßnahmen, veröffentlicht Marktinformationen und bietet Technologie-, Veranstaltungs- und Gebäudedienstleistungen an.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-futures-exchange-und-shanghai-international-energy-exchange-geben-handelsvolumenstatistik-fur-november-2022-bekannt-301700546.htmlPressekontakt:Mingyi Zhang,zhang.mingyi@shfe.com.cnOriginal-Content von: Shanghai Futures Exchange, übermittelt durch news aktuell