Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Aktie: Da kann man nur noch staunen

Derzeit schüttet Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (3,14 % gegenüber 3,46 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Aktie von Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 9,44 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 36,38 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical, liegt dieser momentan bei 69,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 51,35), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.