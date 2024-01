Shanghai Fudan Forward S&T Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten den RSI von Shanghai Fudan Forward S & T über verschiedene Zeiträume. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,62, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Shanghai Fudan Forward S & T daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche erzielte Shanghai Fudan Forward S & T in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,69 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -1,21 Prozent im Branchenvergleich dar. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -1,59 Prozent, wobei Shanghai Fudan Forward S & T 0,89 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Fudan Forward S & T-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 6,01 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,73 CNH auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis und somit zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Shanghai Fudan Forward S & T durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.