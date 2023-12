Shanghai Fudan Forward S&T Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Shanghai Fudan Forward S & T hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,66 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -0,11 Prozent, wobei Shanghai Fudan Forward S & T mit 14,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Shanghai Fudan Forward S & T in den letzten Monaten zugenommen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf Shanghai Fudan Forward S & T ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 5,62 CNH um -6,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (6,02 CNH) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs auch nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,85 CNH), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält Shanghai Fudan Forward S & T gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.