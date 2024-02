Shanghai Fudan Forward S&T Aktie: Ruhe bewahren!

Die Shanghai Fudan Forward S & T wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 5,83 CNH, was einer Abweichung von -16,3 Prozent vom Aktienkurs (4,88 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 5,35 CNH um -8,79 Prozent unter dem Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Shanghai Fudan Forward S & T kurzfristig als überverkauft bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 14,91 Punkten liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) hingegen liegt bei 58,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance der Shanghai Fudan Forward S & T in den letzten 12 Monaten um -31,56 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -18,99 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,27 Prozent erzielte, liegt die Aktie mit einem Wert von -31,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab die Analyse, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.