Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) (H) Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI für Shanghai Fosun Pharmaceutical liegt bei 35,54, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54 für die Shanghai Fosun Pharmaceutical, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich anhand unserer Analyse feststellen, dass in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Shanghai Fosun Pharmaceutical zu verzeichnen ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in Bezug auf Shanghai Fosun Pharmaceutical in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Shanghai Fosun Pharmaceutical eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde vor allem und überwiegend negative Meinungen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit fünf Signalen für "Schlecht" und keinen für "Gut". Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene somit ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Fosun Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 28,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 23,95 CNH liegt, was einem Unterschied von -15,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich für diesen Wert (24,43 CNH) ein letzter Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,96 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Shanghai Fosun Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.