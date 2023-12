Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Shanghai Fosun Pharmaceutical hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -17,09 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,42 Prozent, und auch hier liegt Shanghai Fosun Pharmaceutical mit 16,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren auf eine schlechte Bewertung für Shanghai Fosun Pharmaceutical hindeuten. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen deutliche Abweichungen auf, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten ebenfalls auf eine schlechte Stimmung in Bezug auf Shanghai Fosun Pharmaceutical hin. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren langfristig betrachtet eher neutral, jedoch zeigte sich eine negative Veränderung in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Fosun Pharmaceutical liegt bei 80,91, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer erneuten "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Indikatoren eine negative Entwicklung der Aktie von Shanghai Fosun Pharmaceutical, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.