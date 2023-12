Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten Wochen gab es bei Shanghai Fosun Pharmaceutical keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das ergibt sich aus einer Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die als Grundlage dient. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Shanghai Fosun Pharmaceutical daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shanghai Fosun Pharmaceutical überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 85 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 70,43. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und erhalten daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Shanghai Fosun Pharmaceutical bei -17,09 Prozent und damit mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,25 Prozent verzeichnet, liegt Shanghai Fosun Pharmaceutical mit einer Rendite von -16,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.