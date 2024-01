Mit Shanghai Flyco Electrical Appliance wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Shanghai Flyco Electrical Appliance wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs von 50,5 CNH nun -6,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -24,17 Prozent liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche hat die Shanghai Flyco Electrical Appliance in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,29 Prozent gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -22,68 Prozent deutlich darunter.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Shanghai Flyco Electrical Appliance deuten auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin und führen zu einer Einstufung als "Gut". Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden positiv bewertet.

Insgesamt erhält die Shanghai Flyco Electrical Appliance eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung und der positiven Anlegerstimmung.