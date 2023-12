Shanghai Flyco Electrical Appliance Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Shanghai Flyco Electrical Appliance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 67,07 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 51,63 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -23,02 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 54,3 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,92 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für Shanghai Flyco Electrical Appliance festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies, zusammen mit den positiven Themen rund um Shanghai Flyco Electrical Appliance, führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Shanghai Flyco Electrical Appliance in den letzten 12 Monaten um -23,17 Prozent lag. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche und dem "Verbrauchsgüter"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von -14,07 Prozent bzw. 14,35 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.