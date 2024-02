Shanghai Flyco Electrical Appliance Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Flyco Electrical Appliance beträgt derzeit 61,14 CNH, während der Aktienkurs bei 46,81 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von -23,44 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 48,52 CNH, was zu einem Abstand von -3,52 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Flyco Electrical Appliance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,31 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche ist dies eine Underperformance von -6,78 Prozent. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,26 Prozent im letzten Jahr, und Shanghai Flyco Electrical Appliance lag um 6,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Shanghai Flyco Electrical Appliance verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen über das Unternehmen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.