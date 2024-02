Shanghai Film Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Analyse von Shanghai Film zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur schwache Aktivität gezeigt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shanghai Film liegt bei 72,47 und der RSI25 bei 57,85, was zu einer Bewertung als "Schlecht" bzw. "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Shanghai Film in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zu überwiegend positiven Themen gewandelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Film derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -18,45 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der GD50 von 24,2 CNH führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält Shanghai Film basierend auf den verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Bewertung.