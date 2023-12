Shanghai Film Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Werkzeug zur Identifizierung von überkauften oder unterkauften Titeln darstellt. Für die Shanghai Film-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 77, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit 46,15 unter dem 25-Tage-RSI (46,15), was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung nach der RSI-Analyse für die Shanghai Film-Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Für Shanghai Film zeigt sich eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien über Shanghai Film waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Shanghai Film-Aktie mit 23,72 CNH derzeit um +6,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung aufgrund einer Distanz von -4,28 Prozent zum GD200. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.