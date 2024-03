Shanghai Film Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit betrachtet. Der RSI der Shanghai Film-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,77 und zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Shanghai Film-Aktie.

Eine Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz kann präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Shanghai Film wahrgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Film-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 24,76 CNH, was 27,63 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 31,6 CNH liegt. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Shanghai Film-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Shanghai Film diskutiert. Daher erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Shanghai Film-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse überwiegend neutrale bis positive Bewertungen erhält.