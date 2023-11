Shanghai Fengyuzhu Exhibition Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Shanghai Fengyuzhu Culture And wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,95 CNH, während der Kurs der Aktie bei 12,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,75 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,16 CNH, was einer Abweichung von +2,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei der Shanghai Fengyuzhu Culture And keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Unternehmen wird daher mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Fengyuzhu Culture And liegt bei 90,14, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger bewerten die Aktie daher insgesamt als "Gut", basierend auf positiven Diskussionen in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich eine Bewertung als "Gut" für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Shanghai Fengyuzhu Culture And.