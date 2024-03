Shanghai Fengyuzhu Exhibition Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei Shanghai Fengyuzhu Culture And in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 52, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 41,03 ergibt eine neutrale Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Shanghai Fengyuzhu Culture And.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls positiv bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält Shanghai Fengyuzhu Culture And daher eine neutrale Bewertung sowohl im Hinblick auf den RSI als auch auf die technische Analyse, während die Stimmung in den sozialen Medien positiv ist.