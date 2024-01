Shanghai Fello Acoustics Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Shanghai Feilo Acoustics diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Shanghai Feilo Acoustics beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Der RSI für Shanghai Feilo Acoustics liegt aktuell bei 65, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt eine neutrale Bewertung von 48. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt mithilfe des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers rückläufig ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Feilo Acoustics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 3,79 CNH, wobei der letzte Schlusskurs (3,55 CNH) deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird der gleitende Durchschnitt mit 3,56 CNH ermittelt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Shanghai Feilo Acoustics im letzten Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt, was 12,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Haushaltsprodukten" liegt die Aktie sogar um 11,37 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.