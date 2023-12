Shanghai Environment Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Environment keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser lag bei 9,59 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,33 CNH lag, was einer Abweichung von -2,71 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führte zu einer neutralen Bewertung mit einer Abweichung von -0,53 Prozent.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 0,32 Prozent stiegen, was einer Underperformance von -1,37 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Environment um 0,36 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wurde ebenfalls herangezogen, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab eine Ausprägung von 22,58, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für 25 Tage führte zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Aktie von Shanghai Environment.