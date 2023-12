Shanghai Environment Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Shanghai Environment-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,9 CNH um -7,1 Prozent unter dem GD200 (9,58 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 9,31 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,4 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Shanghai Environment-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Shanghai Environment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,66 Prozent erzielt, was 3,77 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie-Aktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,9 Prozent, wobei Shanghai Environment aktuell 2,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.