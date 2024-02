Shanghai Environment Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Shanghai Environment verzeichnet eine deutlich positive Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Industrie-Sektor. Mit einer Rendite von 2,22 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Ähnlich positive Zahlen zeigen sich auch in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, in der Shanghai Environment mit 20,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, weist Shanghai Environment derzeit als weder überkauft noch überverkauft aus, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (51,99) deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

In der technischen Analyse erhält Shanghai Environment aufgrund der Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Hingegen ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab und auch die Diskussionsintensität sich nicht signifikant verändert hat. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt erhält die Shanghai Environment-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Analysebereichen.