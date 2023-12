Shanghai Environment Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs von Shanghai Environment hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als überdurchschnittlich gut erwiesen. Mit einer Rendite von 3,66 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kann Shanghai Environment mit einer mittleren Rendite von 1,37 Prozent im letzten Jahr eine positive Entwicklung von 2,29 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass die Shanghai Environment-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (64) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (63,23) zeigen eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von -6,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (-3,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich für Shanghai Environment ein positives Bild in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs, den Relative Strength Index, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.