Shanghai Electric veröffentlicht ESG-Bericht 2022 und hebt Erfolge in den Bereichen Innovation, Umweltschutz und Engagement für die Gemeinschaft hervor

Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) hat die Veröffentlichung seines Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts (ESG) für das Jahr 2022 bekannt gegeben, des siebten Berichts seit Beginn der Offenlegung der ESG-Praktiken des Unternehmens im Jahr 2016. Der Bericht hebt die Bemühungen von Shanghai Electric zur Stärkung des ESG-Ökosystems des Unternehmens hervor und unterstreicht gleichzeitig das Engagement des Unternehmens, einen Weg zu mehr Nachhaltigkeit für das Unternehmen, die Gemeinden, in denen es tätig ist, und die Gesellschaft als Ganzes zu finden. Der Bericht hebt auch die Erfolgsbilanz des Unternehmens beim Ausbau des Elektrizitätssektors im Hinblick auf die Ziele Chinas zur CO2-Reduktion hervor sowie die Durchbrüche in seiner ESG-Entwicklung, die sich in seinen Lösungsinnovationen, ökologischen Schutzpraktiken und Initiativen zur Stärkung der Gemeinschaft widerspiegeln.Ein Pionier der grünen Transformation zum CO2-armen BetriebAls Vorreiter und Technologieführer im Bereich der erneuerbaren Energien, der China und Länder auf der ganzen Welt bei der Umstellung auf neue Energieressourcen unterstützen will, hat Shanghai Electric seine dreigleisige Strategie mit den Schwerpunkten Energiesubstitution, Effizienzsteigerung und Ressourcenrecycling weiter umgesetzt, um die CO2-Reduktion im Jahr 2022 voranzutreiben und den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen weiter zu senken. Darüber hinaus verstärkte das Unternehmen seine Bemühungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und nutzte seine technologischen Fähigkeiten zur Verbesserung seiner umweltfreundlichen Produktionskapazitäten.Mit der Multi-Energie-Kopplung als Kernstück der Geschäftsentwicklung gründete Shanghai Electric 2022 eine neue Energie-Tochtergesellschaft und machte damit einen weiteren Schritt nach vorn bei der Verbesserung seiner integrierten Dienstleistungen, die Stromproduktion, Netz, Last und Speicherung umfassen. Das neue Unternehmen stärkt die Fähigkeit von Shanghai Electric, umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wind, Windenergie, Photovoltaik, Energiespeicherung, Wärmeenergie und Wasserstoff anzubieten, und hat seine Position als führendes Unternehmen im Energiesektor gestärkt, das Innovationen im Bereich der neuen Energien vorantreibt.Das Jahr 2022 markiert auch die Einweihung der Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd, einer Tochtergesellschaft, die das Ziel von Shanghai Electric unterstützt, saubere Wasserstoffquellen zu entwickeln. Die beiden neuen Lösungen des Unternehmens – Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus alkalischem Elektrolyse-Wasser und Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus PEM-Elektrolyse-Wasser – zeichnen sich durch eine hohe Effizienz der Elektrolyse, eine lange Lebensdauer, niedrige Betriebskosten, eine hohe Stromdichte, einen niedrigen Energieverbrauch und eine außergewöhnliche dynamische Reaktionsgeschwindigkeit aus. Das modulare Design ermöglicht auch die integrierte und groß angelegte Produktion von grünem Wasserstoff und stellt eine führende Innovation auf Chinas Wasserstoffmarkt dar.Im Berichtszeitraum hat Shanghai Electric seine Risikomanagementstrategie aktiv optimiert und seinen Dreijahresplan für den Umweltschutz abgeschlossen. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen auch eine Reihe von Maßnahmen und Programmen zum Schutz der Artenvielfalt an seinen Projektstandorten eingeführt und umgesetzt und sich dem globalen Kampf gegen den Klimawandel angeschlossen. Im Jahr Mai 2022 startete Shanghai Electric eine Kampagne zum Thema Biodiversität mit dem Ziel, die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit über Themen wie die Dekontaminierung von Industrieabfällen, Entsalzungstechnologie, Wiederaufforstung und Reaktionen auf die globale Erwärmung zu informieren.Ein neuer Energieträger, der sozialen Fortschritte priorisiertShanghai Electric priorisiert soziale Verantwortung zusammen mit Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum. Das Unternehmen verfolgt aktiv Initiativen zur Förderung der Wiederbelebung des ländlichen Raums und finanziert Projekte, um den Lebensunterhalt von bedürftigen Gemeinschaften zu verbessern und die lokale Beschäftigung zu fördern.Im Rahmen seines ESG-Schwerpunktes auf die Beschleunigung der Entwicklung des ländlichen Raums nutzt Shanghai Electric sein technisches Know-how, um saubere Energiequellen zu fördern, einschließlich Windkraft und saubere Kohle. In Anhui hat das Kraftwerk Wuhe Power Plant des Unternehmens schon 400.000 Tonnen Biomassenkraftstoffe verarbeitet, beinahe 500 Millionen kWh Strom erzeugt und die Kohlendioxidemissionen um 150.000 Tonnen pro Jahr reduziert. Das Projekt erhöhte auch das Einkommen lokaler ländlicher Haushalte um fast 90 Millionen RMB und schuf Arbeitsplätze für mehr als 1.500 Menschen.Shanghai Electric hat sich auch an Bemühungen in den Bereichen Schutz kultureller Relikte, Gemeinschaftspflege, grüne Kampagnen und Spenden fürs Ausland beteiligt. Im Jahr 2022 hat sich Shanghai Electric mit der Green Carbon Foundation zusammengetan, um Bäume im ersten kohlenstoffarmen Wald des Unternehmens in Yan'an in der Provinz Shaanxi zu pflanzen. Der Wald besteht aus 1.200 Zypressenbäumen, von denen jeder einzelne im Verlauf seiner Lebenszeit die CO2-Emissionen um etwa 96 kg reduzieren kann.Ein Praktiker für nachhaltige EntwicklungIm Jahr 2022 führte Shanghai Electric mehrere Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung der Unternehmensführung durch, indem es seine ESG-Praktiken an den Leitlinien für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung ausrichtete, um das ESG-Managementsystem des Unternehmens zu optimieren und mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten, damit eine nachhaltige Wertschöpfung erzielt werden kann. Shanghai Electric erreichte einen neuen Meilenstein, als das ESG-Rating des Unternehmens von Morgan Stanley Capital International (MSCI) von „BBB" auf „A" heraufgestuft und das Unternehmen von Forbes China als eines der „Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises" (50 besten Industrieunternehmen bei der nachhaltigen Entwicklung) des Jahres 2022 anerkannt wurde.Im Jahr 2022 feierte Shanghai Electric sein 120-jähriges Bestehen und läutete damit ein neues Kapitel ein, in dem das Unternehmen weiterhin neue Geschäftsmodelle erforscht und umsetzt, die Modernisierung des Unternehmens vorantreibt und den Wandel in der Branche unterstützt, indem es modernste, intelligente und umweltfreundliche Energielösungen für globale Nutzer entwickelt. Geleitet vom Prinzip der Offenheit, Koordination und Win-Win-Kooperation wird Shanghai Electric auch weiterhin Innovationen in den Mittelpunkt seiner Geschäftsstrategie stellen und eng mit Partnern aus verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten, um den CO2-Ausstoß der Weltwirtschaft zu verringern und den Menschen auf der ganzen Welt die Vorteile erneuerbarer Energiequellen zu ermöglichen.Weitere Informationen über Shanghai Electric und den ESG-Bericht 2022 finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.Informationen zu Shanghai ElectricDie Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlichen, intelligenten Systemlösungen für die Industrie, ist in den Bereichen intelligente Energie, intelligente Fertigung und Integration von digitaler Intelligenz tätig. Mit dem Fokus auf kohlenstoffarme Entwicklung und digitale Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird sich Shanghai Electric bemühen, ein Marktführer beim schnellen Überwinden der Spitzen-CO2-Emissionen noch vor dem Jahr 2030 und dem Erreichen der CO2-Neutralität noch vor dem Jahr 2060, der Produktion von Geräten, die mit neuen Energien betreiben werden, und der Lokalisierung der hochwertigsten Ausrüstungen zu werden, wobei die grenzenlosen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit weltweiten Partnern verfolgt und wahrgenommen werden.