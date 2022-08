Shanghai Electric kündigt anlässlich des Internationalen Tages der Freundschaft ein fortgesetztes Engagement zur Förderung der Freundschaft zwischen China und Pakistan an

Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) kündigte am Internationalen Tag der Freundschaft an, dass das Unternehmen seine unermüdlichen Bemühungen zur Förderung der chinesisch-pakistanischen Freundschaft fortsetzen und einen Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften in Pakistan leisten wird.Am 28. März brach in dem abgelegenen Dorf Varwai im Bezirk Islamkot Tharparkar in der Provinz Sindh, Pakistan, ein Feuer aus. Aufgrund des trockenen Klimas in der Region breitete sich das Feuer in kürzester Zeit auf das gesamte Dorf aus. Allerdings waren die Möglichkeiten zur Brandbekämpfung in dem abgelegenen Dorf recht begrenzt.Die Thar-Kohlemine von Shanghai Electric und die Thar-Kraftwerke in Pakistan sind nicht weit von dem Dorf entfernt. Als das Projektteam von dem Brand erfuhr, aktivierte es seinen Notfallplan, richtete eine provisorische Einsatzleitung ein, gab Anweisungen für die Notfallrettung und organisierte Löschfahrzeuge und Feuerwehrleute, die zum Brandort eilten.Sie halfen 38 Familien und 86 Häusern durch diese Tortur. Darüber hinaus bot das Unternehmen auch technische und sicherheitstechnische Ausbildungs- und Schulungsprogramme sowie Chinesischunterricht und andere praktische Kurse für die örtlichen Mitarbeiter an, um die Qualifikation der Mitglieder der örtlichen Gemeinschaften zu verbessern, den kulturellen Austausch zu fördern und die Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu vertiefen.Die Feuerwehrhelden von Shanghai Electric packen mit an und demonstrieren die chinesisch-pakistanische FreundschaftDas Team machte sich schnell ein Bild von der Brandsituation und entschied sich für den besten Rettungsplan: Wasser aus nahegelegenen Brunnen zu holen und es mit 50-Kubikmeter-Sprinklerwagen schnell in das betroffene Dorf zu bringen. Nachdem sie das Problem der Wasserversorgung gelöst hatten, versuchten sie, die Quellen von brennbarem Material in und um das Holzlager abzuschneiden, um den Brand schließlich löschen zu können. Sobald man sich auf einen Plan verständigt hatte, versammelte die Projektabteilung des Thar-Kohlebergwerks die Mitarbeiter und entsandte 6 Sprinkler, 4 Lader und 52 Retter zur Unterstützung der Löscharbeiten.Da der Brand schwerer war als erwartet, forderte die Abteilung sofort Verstärkung bei der Projektabteilung des Kraftwerks Thar an, die zwei Hochdrucklöschfahrzeuge und ein zusätzliches Kontingent an Feuerwehrleuten zum Einsatzort entsandte.Der Schwerpunkt lag darauf, zuerst das Leben der Menschen zu retten und erst danach das Eigentum zu schützen, um Gefahr von menschlichen Opfern zu verringern. Nach mehr als sechs Stunden mühsamer Arbeit konnten 38 Familien und 86 Häuser des Dorfes gerettet werden, ohne dass es Opfer unter den Feuerwehrleuten gab.Der Feuerwehreinsatz ist nur ein Mikrokosmos des Engagements von Shanghai Electric für die Erfüllung seiner sozialen Verantwortung und den Dienst an den lokalen Gemeinschaften. Seit dem Start des Thar-Kohlebergwerksprojekts und des Thar-Kraftwerksprojekts hat Shanghai Electric verschiedene gemeinnützige Aktivitäten zum Nutzen der örtlichen Bevölkerung organisiert.Das Unternehmen hat finanzielle und materielle Ressourcen sowie Ingenieure und Techniker vor Ort zur Verfügung gestellt, um den pakistanischen Arbeitnehmern bei der Durchführung von Bauprojekten die besten Praktiken zu vermitteln. Um die Sprachbarrieren und die Einschränkungen auf und um die Baustelle zu überwinden, schulten sie die Einheimischen vor Ort und persönlich mit dem Ziel, ein Team aus hochqualifizierten pakistanischen Fachkräften zu bilden.Das Unternehmen bot eine Reihe von Ausbildungs- und Schulungsprogrammen an, darunter Sicherheitsschulungen und Schulungen zum sicheren Betrieb von Baumaschinen im Tiefbau, zu grundlegenden Elektroinstallationen und zu Betriebs- und Bauvorschriften. Diese Bemühungen haben nicht nur zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den lokalen Gemeinschaften beigetragen, sondern auch ein solides Fundament für die sich vertiefende Freundschaft zwischen China und Pakistan gelegt.Informationen zu Shanghai ElectricDie Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Geräten, der sich auf intelligente Energie, intelligente Fertigung und intelligente Infrastrukturen konzentriert, um grüne und intelligente Systemlösungen für die Industrie anzubieten. Das Unternehmen ist weltweit in Branchen wie neue Energie, effiziente saubere Energie, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Umweltschutz vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869866/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1869867/2.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpgPressekontakt:Jocelyn Zhou,+86(21)33261246,Email:zhouhj6@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuell