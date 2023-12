Shanghai Electric Power Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 74 für die Shanghai Electric Power-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,77, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien über Shanghai Electric Power zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Shanghai Electric Power-Aktie einen Abstand von -14,78 Prozent vom GD200 auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 8,72 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Shanghai Electric Power-Aktie mit -6,27 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.