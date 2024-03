Shanghai Electric Power Aktie: Ruhe bewahren!

Die Shanghai Electric Power wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,3 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (8,59 CNH) um -7,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,26 CNH zeigt eine Abweichung von +4 Prozent. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine uneinheitliche Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Electric Power. Während in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert vermehrt zu negativen Themen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Beiträge hingegen hat sich nicht signifikant verändert und wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanghai Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,63 Prozent, was einer Underperformance von -9,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie 9,26 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.