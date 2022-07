Shanghai Electric New Energy Development gegründet, um die Expansion des grünen und kohlenstoffarmen Geschäfts zu beschleunigen

Shanghai (ots/PRNewswire) -Die Einweihungsfeier der Shanghai Electric New Energy Development Co., Ltd. fand am 15. Juli statt und markierte die beschleunigte Expansion und das Wachstum des grünen, kohlenstoffarmen Geschäfts von Shanghai Electric.Während der Zeremonie gab die Shanghai Electric Group ihren Fahrplan für erneuerbare Energien sowie Vereinbarungen mit fünf Partnern zur gemeinsamen Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien bekannt. Außerdem wurden strategische Partnerschaften mit mehr als zehn Finanzinstituten und Industriepartnern geschlossen, um ein finanzielles Ökosystem für den Sektor der erneuerbaren Energien aufzubauen.Shanghai Electric, ein weltweit führender integrierter Hersteller von High-End-Geräten, hat neue umfassende Stromversorgungssysteme und eine Komplettlösung für futuristische kohlenstofffreie Industrieparks entwickelt, um die chinesische Regierung bei der Verwirklichung ihrer Dekarbonisierungsziele zu unterstützen.Die von der chinesischen Regierung verfolgte Politik des „Carbon Peak" und der Kohlenstoffneutralität, auch bekannt als „Dual Carbon Goals", ist ein Systemwechsel, von dem man sich weitreichende und tiefgreifende Auswirkungen sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die gesamte Gesellschaft erhofft, um eine kohlenstofffreie Gesellschaft aufzubauen.Als Reaktion auf den 14. Fünfjahresplan Chinas hat das Unternehmen eine Roadmap entwickelt, die sich auf die Entwicklung von Wind-, Solar-, Wasserstoff- und Speicherenergieprojekten sowie auf industrielle Intelligenz, hochwertige medizinische Geräte und andere neue Geschäftsbereiche konzentriert.Die Einrichtung der Stelle für erneuerbare Energien ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das neue Unternehmen hat eine Gesamtinvestition von 3 Milliarden RMB erhalten, davon 2 Milliarden RMB von der Shanghai Electric Group und 1 Milliarde RMB von der Shanghai Electric Wind Power Group, und hat sich zum Ziel gesetzt, der am besten integrierte und innovativste Anbieter von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und von Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus zu werden.Mit dem Inlandsmarkt als erstem Expansionsgebiet und einem Blick auf die internationalen Märkte wird sich Shanghai Electric New Energy Development für den Aufbau einer umfassenden Dienstleistungsplattform für die Zukunft der erneuerbaren Energien engagieren, indem es Wind-, Solar-, Speicher-, Wärme- und Wasserstoffprojekte entwickelt und das integrierte Geschäft von Quelle, Netz, Last und Speicherung ausbaut. Auf der Grundlage der Plattform plant das Unternehmen, integrierte Lösungen zu entwickeln, die sich auf die Optimierung von Systemen, optimierte Anlagen und intelligente Kontrollsysteme konzentrieren und die qualitätsorientierte Entwicklung des Geschäftsbereichs erneuerbare Energien der Shanghai Electric Group unterstützen.In Zukunft will sich Shanghai Electric auf die Förderung der industriellen Intelligenz und die Anwendung von Technologien konzentrieren und gleichzeitig die Interaktion zwischen dem Energie- und dem industriellen Internet erleichtern. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die nachhaltige industrielle Entwicklung weltweit durch den Einsatz von Technologien voranzutreiben, indem es mit staatlichen Parks, Geschäftskunden, Risikokapitalfirmen, Technologiepartnern und Finanzinstituten zusammenarbeitet, mit dem Ziel, eine bessere Welt für alle zu schaffen.Der Sekretär des Parteikomitees des Bezirks Fengxian, Li Zheng, und der Sekretär und Vorsitzende des Parteikomitees der Shanghai Electric Group, Leng Weiqing, hielten bei der Einweihungszeremonie Reden und begrüßten den Start des neuen Unternehmens.Anwesend waren mehrere Regierungsbeamte und Führungskräfte, darunter der stellvertretende Sekretär des Parteikomitees des Bezirks Fengxian und Bürgermeister Yuan Quan, der stellvertretende Sekretär und Präsident des Parteikomitees von Shanghai Electric, Liu Ping, und der Generaldirektor der Bank of China Shanghai Branch, Zhang Shouchuan; Shou Weiguang, Sekretär und Vorsitzender des Parteikomitees der Shanghai Guosheng Group und Vorsitzender von Shanghai Guosheng Capital Management, Jiang Lindi, Sekretär und Vorsitzender des Parteikomitees von Shanghai Electric Power Construction, und Shi Shunhua, Generaldirektor der China Merchants Bank und Leiter der Niederlassung Shanghai.Darüber hinaus nahmen weitere Führungskräfte der Shanghai Electric Group und großer Finanzinstitute, darunter Banken, Wertpapierfirmen und Treuhandgesellschaften, sowie mehrere Journalisten an der Zeremonie teil.Informationen zu Shanghai ElectricDie Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Geräten, der sich auf intelligente Energie, intelligente Fertigung und intelligente Infrastrukturen konzentriert, um grüne und intelligente Systemlösungen für die Industrie anzubieten. Das Unternehmen ist weltweit in Branchen wie neue Energie, effiziente saubere Energie, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Umweltschutz vertreten.