Shanghai Electric-Anleger wird’s freuen!

Die Shanghai Electric hat in den letzten Tagen einen Kurs von 4,16 CNH erreicht, was dazu führt, dass sie nun -4,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Wenn wir jedoch die vergangenen 200 Tage betrachten, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -8,37 Prozent beträgt. Somit können wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewerten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit der Shanghai Electric zu verzeichnen. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Shanghai Electric mit -1,18 Prozent um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,09 Prozent, wobei die Shanghai Electric mit 1,27 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Entwicklung des Sentiments und des Buzz um die Shanghai Electric lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für die Shanghai Electric in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".