Shanghai Electric Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Shanghai Electric neutral waren. Jedoch haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shanghai Electric diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Neutral". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Ein konkret berechnetes Signal steht zur Verfügung, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Shanghai Electric als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir eine mittlere Aktivität für Shanghai Electric gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Shanghai Electric-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 15 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 50,36 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shanghai Electric mit einer Rendite von -4,35 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -21,03 Prozent. Hier ist Shanghai Electric mit 16,69 Prozent deutlich im Plus. Die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.